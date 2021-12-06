Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире

Украинские вооруженные силы — одна из лучших армий в мире. Об этом говорится в заявлении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, приуроченном к 30-летию ВСУ. Данное заявление ведомство опубликовало в понедельник, 6 декабря, в Facebook.

«За 30 лет Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития. А война заставила нас измениться. Мы сдержали враждебное наступление и надежно обороняем государство», — отметил Залужный.

По его словам, Киев готов к любым вариантам «развития ситуации с безопасностью». На Украине доверяют ВСУ, это помогает армии «приближать победу», подчеркнул он.

Партнеры Украины дают высокую оценку уровню подготовки ВСУ, рассказал главнокомандующий Вооруженных сил.

«И наше будущее — в НАТО», — заключил Залужный.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о способности армии Украины «сломать любые захватнические планы врага». Кроме того, Зеленский поблагодарил украинскую армию за службу, стойкость и героизм при защите территориальной целостности страны.

Днем ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По словам Пушилина, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения. Вместе с тем он подчеркнул, что подразделения ДНР «находятся в тонусе и готовы отразить агрессию».

1 декабря Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией. По его словам, необходимо вести диалог с РФ, зная при этом, что у Украины сильная армия.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.