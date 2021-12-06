Лавров заявил о попытках США сорвать сделку РФ с Индией по С-400

Реализация сделки о поставке Индии российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 идет по плану, несмотря на попытки США подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели в данной сфере. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Сделка по С-400 имеет не только символическое, но и очень большое практическое значение для обеспечения оборонного потенциала Индии. <…> Пока все идет по плану. Договоренности выполняются. Мы видим попытки со стороны США подорвать такое сотрудничество и навязать Индии покупку собственных вооружений, а также следовать американским представлениям о том, как этот регион должен развиваться», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ отметил, что в ходе переговоров «индийские друзья твердо и четко заявили, что Индия — суверенное государство и сама будет решать, чьи вооружения покупать и кто будет ее партнером в этой и других сферах».

Лавров подчеркнул, что российско-индийские отношения носят особый характер привилегированного стратегического партнерства.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Индию на переговоры глав МИД и министров обороны в формате «2+2» ранее в этот день.

2 ноября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Индия, Китай и ряд других партнеров России могут стать первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Кроме того, он рассказал, что порядка десяти стран проявляют к покупке ЗРК С-400 «весьма живой интерес».

В августе заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что первая партия С-400 будет поставлена в Индию до конца 2021 года. В феврале 2020 года РФ начала производство С-400 для Индии.

Контракт на поставку комплексов Москва и Дели заключили в октябре 2018 года. Пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлн рублей). Эта сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность их обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км. У России данный ЗРК приобрели Китай, Турция и Индия.