Аномально теплая погода ожидается в Приморском крае

Синоптики прогнозируют аномальное потепление в Приморском крае в течение недели. Температура воздуха местами поднимется до +9 градусов.

Приморье оказалось под влиянием малоактивного атмосферного фронта, который принес теплую воздушную массу. В течение трех дней осадки не ожидаются. В ночные часы температура будет опускаться до –9…–16 градусов, в горах до –20 градусов, на побережье до 0…–7 градусов. С 8 декабря после морозных ночей в дневные часы воздух будет прогреваться до +1…+9 градусов. Незначительный минус возможен только на севере Приморья. Об этом пишет Vostokmedia.

10 декабря синоптики прогнозируют смещение атмосферного фронта. Ожидаются осадки в виде дождя. В горах температура составит –17 градусов, на побережье — до +3 градусов. В дневные часы ожидается +1…+6 градусов.

Перепады температур спровоцируют появление гололедицы и сосулек на зданиях.