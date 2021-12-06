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Аномально теплая погода ожидается в Приморском крае

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Синоптики прогнозируют аномальное потепление в Приморском крае в течение недели. Температура воздуха местами поднимется до +9 градусов.

Приморье оказалось под влиянием малоактивного атмосферного фронта, который принес теплую воздушную массу. В течение трех дней осадки не ожидаются. В ночные часы температура будет опускаться до –9…–16 градусов, в горах до –20 градусов, на побережье до 0…–7 градусов. С 8 декабря после морозных ночей в дневные часы воздух будет прогреваться до +1…+9 градусов. Незначительный минус возможен только на севере Приморья. Об этом пишет Vostokmedia.

10 декабря синоптики прогнозируют смещение атмосферного фронта. Ожидаются осадки в виде дождя. В горах температура составит –17 градусов, на побережье — до +3 градусов. В дневные часы ожидается +1…+6 градусов.

Перепады температур спровоцируют появление гололедицы и сосулек на зданиях.

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