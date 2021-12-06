Ледовую переправу через реку Лену открыли в Якутске
С 6 декабря в Якутске и Мегино-Кангаласском районе открыли автозимник через реку Лену. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и допустимую грузоподъемность.
Проезд по направлению 12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154-й км автодороги «Лена» открыт для транспорта общей массой до 3 т. Об этом сообщает ИА SakhaNews. Протяженность автозимника составляет 20 км, для автомобилистов оборудовали две основные полосы движения и две резервные. На переправе работают пункты весового контроля и видеофиксация.
Специалисты отмечают, что повышение грузоподъемности переправы будет производиться по мере нарастания толщины ледяного покрова. По предварительной оценке, транспорт массой до 20 т выпустят на переправу 20 декабря.