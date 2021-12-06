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Реконструкцию площади в Хабаровске на зиму прерывать не будут

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Площадь Блюхера в Хабаровске продолжат реконструировать, несмотря на морозы. Сейчас полным ходом продолжается строительство подпорной стены. Она будет выглядеть как элемент дизайна. Работы по дренажу уже завершились, специалисты развели кабели под опоры освещения.

На территорию площади привезли насосную станцию, но подключат оборудование только после завершения холодов, чтобы не нарушать технологию. Установка должна обеспечить течение воды по ручью и фильтрацию жидкости от механического мусора. Сам ручей обустроят уже в следующем году.

Также на площади должны установить сторожевую башню, качели и карусели. Появится множество дорожек, проложенных по периметру площади. Организуют и площадку для воркаута. Летом все работы должны завершиться, пишет ИА AmurMedia.

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