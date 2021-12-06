Конгрессмен США призвал Байдена «не играть мускулами» на встрече с Путиным

Американскому лидеру Джо Байдену во время переговоров во вторник, 7 декабря, не стоит пытаться надавить на президента РФ Владимира Путина, ссылаясь на военную силу Соединенных Штатов. Об этом заявил демократ, председатель комитета по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон), сообщил 5 декабря портал Defense news.

По словам политика, сдержать Путина, «играя мускулами», не получится. На президента России не получится «надавать», обещая военную конфронтацию, подчеркнул Смит. Гораздо эффективнее, по его мнению, станет заявление Белого дома о возможном расширении санкций.

«Гораздо лучше показать Путину, что у нас есть сильная группа союзников, которые готовы заставить их [Росси] заплатить огромную экономическую цену», — отметил американский конгрессмен.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о предстоящих переговорах российского лидера Владимира Путина с Джо Байденом. Встреча состоится по видеосвязи 7 декабря. По его словам, прямого эфира не будет. Видеообщение пройдет в закрытом режиме.

Лидеры двух стран сами определят необходимое для разговора время. Ожидается обсуждение Украины и активности НАТО.