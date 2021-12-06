Песков назвал темой переговоров Путина и Байдена напряженность вокруг Украины и НАТО

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе виртуальной встречи 7 декабря обсудят, в частности, продвижение НАТО в сторону российских границ и ситуацию вокруг Украины. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе общения главы государств также затронут такие темы, как отношения между РФ и США и «инициативу Путина о гарантиях безопасности». Помимо этого стороны планируют обсудить, «каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве».

Российский лидер, по словам Пескова, настаивает на «взаимоуважительном и справедливом характере международных отношений». Также представитель Кремля отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены двумя сторонами.

«Гарантии безопасности не могут быть односторонними, это очевидно», — сказал Песков.

Для РФ особенно важны встречи постоянных членов Совета безопасности, подчеркнул он.

«Мы каждый раз подчеркиваем актуальность этой встречи. Ход развития событий и степень накала, который сейчас есть, делает эту встречу еще более актуальной. Но с согласованием пока продвинуться на удается», — рассказал Песков.

Переговоры двух лидеров начнутся около 18:00, отметил Песков, добавив, что онлайн-встреча будет продолжительной. При этом он не уточнил, когда разговор президентов завершится. По его словам, встреча глав государств пройдет в закрытом режиме.

«Никакого прямого эфира, конечно, не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но разумеется, это будут только первые кадры», — сказал пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков не сообщил, кто из американских политиков будет присутствовать на переговорах помимо Байдена. Также он рассказал, что в преддверии общения с американским президентом Путин проведет консультации с российскими профильными ведомствами.

Ранее, 4 декабря, стало известно, что Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Эту информацию подтвердили в Белом доме и в Кремле. В тот же день глава Белого дома заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины, и добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».

Последняя встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.

В ходе саммита России и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем сообщалось, что страны с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.