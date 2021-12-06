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Заболеваемость гриппом выросла в Амурской области

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В Амурской области за неделю выявили девять случаев гриппа A (H3N2). Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышает эпидемический порог на 25,1%.

О первых трех случаях гриппа медики сообщили 3 декабря. Вирус выявили у членов одной семьи. Специалисты отметили, что прививки от гриппа поставили 43,8% населения при плане вакцинации 60%.

По итогам недели Роспотребнадзор сообщает о девяти случаях гриппа. ОРВИ выявили почти у 4,2 тыс. человек, сообщает Амурская служба новостей.

На высоком уровне остается заболеваемость внебольничными пневмониями. Показатель заболеваемости превышает средний многолетний в 6,9 раза.

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