Капитан остановленного поляками судна из РФ рассказал об обстановке на борту

Никого из членов экипажа остановленного польскими пограничниками в Гданьском заливе Балтийского моря российского сухогруза не задерживали, все находятся на борту и хорошо себя чувствуют, давления нет. Об этом 6 декабря «Известиям» сообщил капитан судна Виталий Васильев.

«Я могу вам сказать, что всё, что пишут в новостях, мягко говоря, очень многое надуманно. Никого на судне не задерживали, все находятся на борту, все в здравии, никакого давления на нас нет», — заявил он, подчеркнув, что «на судне всё хорошо».

Капитан добавил, что не располагает информацией о дальнейших планах польских пограничников и о том, будет ли предоставлена возможность вернуться в Россию.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что экипаж находился в состоянии алкогольного опьянения, Васильев ответил, что не может сделать это в данный момент.

До этого, 5 декабря, польское Морское управление в городе Гдыня подтвердило задержание российского сухогруза в Гданьском заливе Балтийского моря. Отмечалось, что в настоящее время он находится на якорной стоянке.

Польские пограничники остановили судно 4 декабря. Сухогруз перевозил стальные конструкции из литовской Клайпеды в польский Гданьск. Сообщалось, что экипаж якобы не отвечал на вызовы служб и офиса капитана порта. Судно едва не село на мель, двигаясь близко к берегу. Спустя время поляки смогли вступить с экипажем в контакт и направить его на якорную стоянку.

Тогда же польское издание PortalMorski опубликовало схему движения судна «Руслана».

Гендиректор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит судно, Алексей Суровцев рассказал «Известиям», что члены экипажа «Русланы» были в нетрезвом состоянии. Отмечалось, что из-за инцидента экипаж будет заменен — 6 декабря из Калининграда на смену выезжают другие моряки. При этом гендиректор «Трансфлота» опроверг информацию польских СМИ о том, что корабль отклонился от курса.