Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена 7 декабря
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Политика
В ГД назвали «старой пластинкой» заявления о якобы вторжении РФ на Украину
Мир
ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту обледенения самолета S7
Общество
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
Экономика
Экономист призвал ЦБ разъяснить заявление о компенсациях жертвам мошенников
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем
Общество
В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по переводу школ на онлайн-обучение

Капитан остановленного поляками судна из РФ рассказал об обстановке на борту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Никого из членов экипажа остановленного польскими пограничниками в Гданьском заливе Балтийского моря российского сухогруза не задерживали, все находятся на борту и хорошо себя чувствуют, давления нет. Об этом 6 декабря «Известиям» сообщил капитан судна Виталий Васильев.

Флот — снято: как российские моряки спасли судно в Гвинейском заливе
Подобные случаи не раз становились основами для киносценариев

«Я могу вам сказать, что всё, что пишут в новостях, мягко говоря, очень многое надуманно. Никого на судне не задерживали, все находятся на борту, все в здравии, никакого давления на нас нет», — заявил он, подчеркнув, что «на судне всё хорошо».

Капитан добавил, что не располагает информацией о дальнейших планах польских пограничников и о том, будет ли предоставлена возможность вернуться в Россию.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что экипаж находился в состоянии алкогольного опьянения, Васильев ответил, что не может сделать это в данный момент.

До этого, 5 декабря, польское Морское управление в городе Гдыня подтвердило задержание российского сухогруза в Гданьском заливе Балтийского моря. Отмечалось, что в настоящее время он находится на якорной стоянке.

Польские пограничники остановили судно 4 декабря. Сухогруз перевозил стальные конструкции из литовской Клайпеды в польский Гданьск. Сообщалось, что экипаж якобы не отвечал на вызовы служб и офиса капитана порта. Судно едва не село на мель, двигаясь близко к берегу. Спустя время поляки смогли вступить с экипажем в контакт и направить его на якорную стоянку.

Тогда же польское издание PortalMorski опубликовало схему движения судна «Руслана».

Гендиректор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит судно, Алексей Суровцев рассказал «Известиям», что члены экипажа «Русланы» были в нетрезвом состоянии. Отмечалось, что из-за инцидента экипаж будет заменен — 6 декабря из Калининграда на смену выезжают другие моряки. При этом гендиректор «Трансфлота» опроверг информацию польских СМИ о том, что корабль отклонился от курса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021