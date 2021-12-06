В Подмосковье стартовал горнолыжный сезон

В Московской области стартовал горнолыжный сезон – 2021/22. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что уровень снега в регионе достиг нормы к 4 декабря. Клуб Леонида Тягачева первым открыл свои двери для всех желающих в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Пока там открылись только две трассы.

Всего в регионе в текущем сезоне для любителей активного отдыха будут работать 18 горнолыжных курортов. Для посетителей будут функционировать 90 беговых лыжных и 149 тюбинговых трасс в парках, лесопарках, спортивных комплексах и на стадионах, отмечает телеканал «360».

Вблизи спортивных объектов для комфорта гостей и жителей области обустроят кафе, парковки, лавки, раздевалки, прокат и туалеты, пишет РИАМО.

В конце ноября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали «Известиям», что российские горнолыжные курорты на новогодние праздники подняли цены до 50% по сравнению с 2019 годом. Особенно выросли цены в Красной Поляне: сутки в скромном отеле обойдутся в 8 тыс. рублей и больше, в «пятерке» — в 40 тыс., отметили турагенты. Не отстают в ценообразовании и менее популярные курорты — там отели подорожали на 35%.