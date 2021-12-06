Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена 7 декабря
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Политика
В ГД назвали «старой пластинкой» заявления о якобы вторжении РФ на Украину
Мир
ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту обледенения самолета S7
Общество
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
Экономика
Экономист призвал ЦБ разъяснить заявление о компенсациях жертвам мошенников
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем
Общество
В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по переводу школ на онлайн-обучение

В Подмосковье стартовал горнолыжный сезон

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области стартовал горнолыжный сезон – 2021/22. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что уровень снега в регионе достиг нормы к 4 декабря. Клуб Леонида Тягачева первым открыл свои двери для всех желающих в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Пока там открылись только две трассы.

Всего в регионе в текущем сезоне для любителей активного отдыха будут работать 18 горнолыжных курортов. Для посетителей будут функционировать 90 беговых лыжных и 149 тюбинговых трасс в парках, лесопарках, спортивных комплексах и на стадионах, отмечает телеканал «360».

Вблизи спортивных объектов для комфорта гостей и жителей области обустроят кафе, парковки, лавки, раздевалки, прокат и туалеты, пишет РИАМО.

В конце ноября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали «Известиям», что российские горнолыжные курорты на новогодние праздники подняли цены до 50% по сравнению с 2019 годом. Особенно выросли цены в Красной Поляне: сутки в скромном отеле обойдутся в 8 тыс. рублей и больше, в «пятерке» — в 40 тыс., отметили турагенты. Не отстают в ценообразовании и менее популярные курорты — там отели подорожали на 35%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021