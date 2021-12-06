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Эксперты предложили улучшить инфраструктуру Петербурга после снегопада

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Затяжной снегопад, который наблюдался в Петербурге в течение всей минувшей недели, поставил перед властями города вопрос об оптимизации транспортной системы в зимний период. Об этом 6 декабря пишет газета «Деловой Петербург».

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Снежный коллапс прекратился в Северной столице лишь к началу новой рабочей недели. Однако еще несколько дней назад автобусы стояли в многочасовых пробках на Московском шоссе. Некоторые автомобилисты бросали свои машины, жители пригородов вынуждены были добираться до дома пешком.

Комментируя ситуацию, аналитик общественного движения «Транспорт и горожане» Владислав Булгаков напомнил, что в случае ухудшения погодных условий целесообразно было увеличить число пригородных электричек и распределить автобусы на короткие маршруты до железнодорожных станций. Кроме того, эксперт предложил усовершенствовать работу Московского шоссе вне зависимости от сезона.

«Основная причина перегруза шоссе — оно имеет неуправляемый (с точки зрения организации дорожного движения) поток грузов. Необходимо поставить умные светофоры, которые смогли бы дозировать трафик фур. В первую очередь при выезде с логистических центров», — отметил Булгаков.

Также эксперт указал на необходимость создания выделенных полос для движения автобусов на наиболее оживленных маршрутах. С ним согласился и сооснователь бюро транспортного планирования OTS Lab и преподаватель ИТМО Тимофей Волоцкий.

«Необходимо создавать альтернативу, условия, при которых жители оставят свои личные автомобили дома, потому что на общественном транспорте поехать им будет выгоднее и быстрее. Это возможно только с использованием выделенных полос, которых у нас в городе, учитывая масштабы Петербурга, можно сказать, и нет», — сказал он.

В числе других проблем города на Неве специалисты назвали неорганизованную уборку улично–дорожной сети и ее запаркованность.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Снежный коллапс на дорогах Петербурга усугубится без работы над ошибками».

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