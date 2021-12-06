Новые тарифы на проезд введут в Новосибирске с середины декабря
В Новосибирске с 15 декабря начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Подорожание составит 1 рубль, сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской мэрии.
Стоимость проезда в троллейбусе и трамвае составит 25 рублей, в автобусе – 26 рублей, в метро – 27 рублей. При этом скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохраняются, пишет издание VN.ru.
Во время прямого эфира 1 декабря губернатор региона Андрей Травников объяснил, что повышение тарифов на проезд – необходимая мера при росте инфляции.
«Задача стоит так, пускай на небольшую сумму, регулярно проводить индексацию, в том числе и тарифов. Иначе можно дойти до ситуации, когда действительно предприятия будут убыточны и придется резко повышать тарифы, а это вызовет негативное отношение в обществе этому решению», — объяснил глава Новосибирской области.