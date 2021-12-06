Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена 7 декабря
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Политика
В ГД назвали «старой пластинкой» заявления о якобы вторжении РФ на Украину
Мир
ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту обледенения самолета S7
Общество
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
Экономика
Экономист призвал ЦБ разъяснить заявление о компенсациях жертвам мошенников
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем
Общество
В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по переводу школ на онлайн-обучение

Эксперт рассказал о случаях согласованной перепланировки балконов

Эксперт Соболев рассказал, когда возможна согласованная перепланировка балконов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласованная перепланировка балконов в России возможна только в случае, если стены не являются несущими. Об этом заявил «Известиям» в понедельник, 6 декабря, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и экологии Общественной палаты (ОП) города Жуковский Павел Соболев, комментируя сообщения Минстроя об изменениях соответствующих правил с 1 марта 2022 года.

Чтобы согласовать перепланировку балкона, необходимо сделать проект в специализированной организации, который также нужно согласовать с органами местного самоуправления. Если проект разработан в соответствии с законом, то собственник получит разрешение на перепланировку и сможет приступить к работам, рассказал Соболев.

Постановочный момент: строить дома будут по новым правилам
Отрасль ждут дальнейшие изменения в техстандартах

Нарушением правил по самовольной обшивке и остеклению балконов, по его словам, является любое несогласованное, без корректирующих документов, отклонение от технического паспорта БТИ.

«Как правило, люди объединяют балконы/лоджии с жилой площадью и переносят батарею. Из-за этого не только увеличиваются расходы на отопление, но и ухудшается качество жизни жильцов. Нелегальное изменение отапливаемой площади расценивается как вмешательство в центральную систему отопления малых квартирных домов, которая рассчитана на определенную мощность», — сообщил председатель комиссии по ЖКХ Жуковской ОП.

Однако зачастую собственники сначала делают перепланировку и только на этапе продажи квартиры обращаются в органы местного самоуправления, что «создает массу проблем для всех сторон сделки», посетовал он.

Согласно приказу Минстроя, с 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила, запрещающие самостоятельную обшивку или остекление балконов. Такие изменения нельзя проводить нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Собственникам жилья придется получить разрешение на перепланировку балкона. Чтобы убедиться, что такие изменения можно вносить, следует обратиться в архитектурную инспекцию.

С указанной даты утратят силу действующие правила пользования жилыми помещениями от 2006 года. Заработают новые — согласно постановлению правительства от 6 сентября 2021 года № 1498.

Одно из нововведений касается того, что лица, которые пользуются государственными квартирами по договорам соцнайма, будут обязаны немедленно сообщать наймодателю о неисправностях жилья или сантехники и другого оборудования в нем. Действующие сейчас правила требуют сообщать об этом в муниципалитет только при необходимости.

В Telegram-канале Минстроя отмечается, что штрафы за остекленные балконов не являются нововведением, они были и раньше. В ведомстве рассказали «Известиям», что главным отличием нового документа от действующих правил является то, что теперь требования к пользованию жильем будут предъявлять не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками таких помещений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021