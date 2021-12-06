Эксперт рассказал о случаях согласованной перепланировки балконов

Согласованная перепланировка балконов в России возможна только в случае, если стены не являются несущими. Об этом заявил «Известиям» в понедельник, 6 декабря, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и экологии Общественной палаты (ОП) города Жуковский Павел Соболев, комментируя сообщения Минстроя об изменениях соответствующих правил с 1 марта 2022 года.

Чтобы согласовать перепланировку балкона, необходимо сделать проект в специализированной организации, который также нужно согласовать с органами местного самоуправления. Если проект разработан в соответствии с законом, то собственник получит разрешение на перепланировку и сможет приступить к работам, рассказал Соболев.

Нарушением правил по самовольной обшивке и остеклению балконов, по его словам, является любое несогласованное, без корректирующих документов, отклонение от технического паспорта БТИ.

«Как правило, люди объединяют балконы/лоджии с жилой площадью и переносят батарею. Из-за этого не только увеличиваются расходы на отопление, но и ухудшается качество жизни жильцов. Нелегальное изменение отапливаемой площади расценивается как вмешательство в центральную систему отопления малых квартирных домов, которая рассчитана на определенную мощность», — сообщил председатель комиссии по ЖКХ Жуковской ОП.

Однако зачастую собственники сначала делают перепланировку и только на этапе продажи квартиры обращаются в органы местного самоуправления, что «создает массу проблем для всех сторон сделки», посетовал он.

Согласно приказу Минстроя, с 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила, запрещающие самостоятельную обшивку или остекление балконов. Такие изменения нельзя проводить нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Собственникам жилья придется получить разрешение на перепланировку балкона. Чтобы убедиться, что такие изменения можно вносить, следует обратиться в архитектурную инспекцию.

С указанной даты утратят силу действующие правила пользования жилыми помещениями от 2006 года. Заработают новые — согласно постановлению правительства от 6 сентября 2021 года № 1498.

Одно из нововведений касается того, что лица, которые пользуются государственными квартирами по договорам соцнайма, будут обязаны немедленно сообщать наймодателю о неисправностях жилья или сантехники и другого оборудования в нем. Действующие сейчас правила требуют сообщать об этом в муниципалитет только при необходимости.

В Telegram-канале Минстроя отмечается, что штрафы за остекленные балконов не являются нововведением, они были и раньше. В ведомстве рассказали «Известиям», что главным отличием нового документа от действующих правил является то, что теперь требования к пользованию жильем будут предъявлять не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками таких помещений.