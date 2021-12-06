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СК возбудил дело после обнаружения тела связанного мужчины в Подмосковье

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В Московской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела рабочего со связанными руками и ногами. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

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Тело мужчины 1977 года рождения было найдено 5 декабря на лестнице, ведущей в подвальное помещения частного жилого дома в поселке Поварово. В здании проводился ремонт, погибший был бригадиром рабочей группы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Следователи и криминалисты осмотрели место случившегося, изъяли предметы, имеющие значение для следствия. Проводятся допросы. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая экспертизы. Также были изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения, пишет РИАМО.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

29 ноября РЕН ТВ сообщил, что в Солнечногорске мужчина избил телевизором свою бывшую жену на глазах у ее соседа-инвалида, а после нанес ей ножевые ранения. Сотрудники полиции задержали мужчину. Его бывшая жена скончалась на месте. Сосед, пытавшийся заступиться за женщину, получил множественные травмы.

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