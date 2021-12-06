В Петербурге заявили о восстановлении рынка труда после пандемии

Рынок труда Петербурга успешно восстанавливается от последствий пандемии коронавируса, пишет 6 декабря газета «Деловой Петербург» со ссылкой на городской комитет по труду и занятости населения.

Такие выводы позволяют сделать данные о численности безработных в Северной столице. По данным комитета, общий уровень безработицы сейчас составляет 1,7%. До наступления пандемии COVID-19, в конце февраля 2020 года, этот показатель составлял 0,48%, но уже в октябре поднялся до 3,45%.

При этом антирекорд по числу безработных в Петербурге был побит в октябре прошлого года, когда на учете в центрах занятости состояло более 108 тыс. человек. Спустя чуть больше года, к концу ноября 2021 года, безработными числились около 25 тыс. граждан.

В Смольном эту тенденцию считают результатом открытия новых производств и загрузки действующих предприятий длительными и стабильными заказами. Однако опрошенные ДП эксперты предупредили, что об окончании пандемии и полной стабилизации рынка труда говорить преждевременно.

«О восстановлении говорить пока рано, продолжается реагирование «по ситуации», использование различных новых методов привлечения там, где это необходимо, например развитие процессов дистантной работы», — отметил в беседе с газетой профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Александр Прихач.

Влияние удаленного формата на реструктуризацию рынка труда признают и другие специалисты. Так, опрос кадровой компании UTEAM в октябре 2020 года показал, что 65% опрошенных работодателей отмечают предпочтение удаленного формата как со стороны имеющихся сотрудников, так и со стороны соискателей.

«Можно сказать, что рынок труда Петербурга не будет таким, каким он был до пандемии, поэтому корректней говорить, что рынок не столько восстановился, сколько принял новый облик, который еще формируется. <...> При этом активность соискателей, их желание искать работу, настроения, а также отношение к работе и карьерным ценностям сильно трансформировались», — резюмировала руководитель пресс-службы hh.ru «Северо-Запад» Мария Бузунова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Диктатура пролетариата: безработица в Петербурге снижается, несмотря на кризис».