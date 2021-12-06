Сроки завершения строительства детсада перенесли в Уссурийске

В Уссурийске (Приморский край) сдвинулись сроки завершения строительства нового детсада на Междуречье. Соответствующая информация следует из постановления администрации горокруга от 2 декабря.

Согласно тексту документа, теперь завершить работы и ввести детсад в эксплуатацию планируется в 2023 году. Кроме того, была пересмотрена максимальная цена строительства. Стоимость выросла с 381 млн до 395 млн рублей.

Как уточняет ИА UssurMedia, изначально завершить работы планировалось к 2022 году, однако подрядчик найти не удалось. Через некоторое время был отменен и аукцион на изменение сметы строительства.

Возвести новый детсад планируется на улице Выгонной. Он будет рассчитан на 220 воспитанников.