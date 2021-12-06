В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля

В России наблюдаются хорошие предпосылки для увеличения объемов производства картофеля в 2022 году. Об этом 6 декабря сообщили в Минсельхозе.

«Согласно информации, представленной региональными органами управления АПК, в 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. гектаров. В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства», — говорится на сайте министерства.

Отмечается, что для дальнейшего развития картофелеводства и овощеводства Минсельхоз разрабатывает федеральный проект, предусматривающий комплекс мероприятий, направленных как на рост производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации картофеля и других овощей.

«В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей в 2022 году. Также предусматривается увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит нарастить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%», — отметили в Минсельхозе.

В аграрном ведомстве также добавили, что в ближайшее время Картофельный союз подготовит прогноз наращивания мощностей по переработке и хранению продукции в разрезе каждого субъекта с учетом новых инвестпроектов в этой сфере.

Ранее в тот же день «Известия», проанализировав данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь, выяснили, что стоимость самых популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — за год существенно выросла. Так, картофель увеличился в цене почти на 80%.

До этого, 18 ноября, Минсельхоз предупредил о вероятных проблемах с урожаем картофеля в этом году. Отмечалось, что уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут.