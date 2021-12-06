В Орловской области чиновник с женой подрались с полицейскими

В Орловской области возбуждены два уголовных дела в отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района Орловской области и его жены, которые напали на сотрудников полиции и публично оскорбляли их. Об этом 6 декабря сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СК) по региону.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

«По данным следствия, 2 декабря 2021 года подозреваемые в вечернее время находились на одной из улиц в городе Новосиле Орловской области в состоянии алкогольного опьянения, где они применили в отношении сотрудников полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья, причинили им физическую боль, а также публично оскорбили их», — следует из опубликованного сообщения.

Ранее, 24 ноября, в Анапе пьяный мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при задержании. Одному из сотрудников мужчина порезал шею ножом. Раненый полицейский был госпитализирован. Кроме того, при задержании местный житель выстрелил из травматического оружия в другого полицейского — пуля попала в бронежилет.