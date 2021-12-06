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В Кремле оценили слухи о заболевших штаммом «Омикрон» в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 6 декабря, прокомментировал слухи о якобы наличии первых случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» в РФ.

«В штабе, я знаю, что проведена работа. Все работает. Давайте не будем комментировать неподтвержденную информацию», — заявил журналистам Песков.

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26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм, как вызывающий беспокойство.

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. В страну прибыл 61 человек, после этого полеты запретили. Всех прибывших поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом в результате мутации. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ введет двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

5 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле ситуацию с возращением россиян из стран африканского региона. 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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