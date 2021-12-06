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На Урале женщина с переломом ноги сломала руку в травмпункте

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Жительница Екатеринбурга сломала руку в травмпункте, куда приехала из-за перелома ноги. Об инциденте рассказала дочь 54-летней пострадавшей.

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По словам девушки, ее мама 5 декабря получила травму ноги, подскользнувшись на улице.

«Когда приехали в травмпункт, зашли в кабинет, маму послали на рентген. Я ее пыталась завести в кабинет, так как она ступить на ногу вообще не могла. Я спросила, можно ли мне зайти, чтобы помочь маме раздеться. Но мне сказали, что здесь не проходной двор и заходить нельзя», — рассказала дочь пострадавшей сайту E1.

Вторую травму женщина получила, упав в рентгенкабинете.

«Я забегаю внутрь, вижу: врач держит мою маму, не может ее поднять, мама ревет, у нее вывихнута рука, выбита костяшка, рука деформирована», — добавила девушка.

Теперь семья намерена подавать в суд на больницу, так как считает действия медиков халатностью.

Ранее, 21 сентября, Мещанский районный суд Москвы приговорил врача-анестезиолога Льва Хитрина из клиники «Сфера» к шести годам колонии. В 2018 году во время проведения ринопластики пациентке медучреждения Каролине Саргисян были нанесены увечья.

Хитрина также лишили права заниматься деятельностью, которая связана с оказанием медицинских услуг населению, сроком на два года.

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