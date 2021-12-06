«АвтоВАЗ» отзовет Lada Largus из-за проблем с топливной системой

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовет для проверки Lada Largus с двигателем ВАЗ 21129 (1,6 л, 106 л.с.), выпущенные в 2017–2018 годах. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

«В настоящее время с целью гарантирования потребительских свойств автомобилей Lada Largus проводится проверка топливного трубопровода на наличие вредных контактов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцам автомобилей, попавших под отзывную кампанию, предлагается связаться с ближайшим официальным дилерским центром Lada для согласования сроков проведения соответствующих работ на автомобиле. Все необходимые работы будут выполнены бесплатно.

3 декабря сообщалось, что художник Никита Чуйко создал серию рендеров, предположив, как мог бы выглядеть хетчбэк Lada Oka нового поколения.

Возрожденная «Ока» могла бы получить дизайн в стиле актуальных автомобилей «АвтоВАЗа»: бамперы X-образной формы с хромированными вставками. Но фары ей бы достались от Renault Twingo. Автомобиль мог бы быть построен на платформе Renault-Lada CMF-B, на которую собираются перевести все автомобили Lada к 2023 году.