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Врач рассказал о пользе квашеной капусты и блюд азиатской кухни

Терапевт Хенниг Сартор заявил о пользе квашеной капусты и блюд азиатской кухни
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Для хорошего пищеварения в рацион стоит включить квашеные овощи и блюда азиатской кухни. Эти продукты способствуют появлению «правильных» бактерий в кишечнике. Об этом 6 декабря сообщил внештатный специалист австрийского центра здоровья Verba Mayr, терапевт Хенниг Сартор.

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Эксперт отметил, что кислотность микрофлоры здорового кишечника должна быть выше 7 Ph, иначе в организме вырабатываются цитотоксичные желчные кислоты. Вследствие этого обмен глюкозы в мозге ограничивается, клетки испытывают дефицит энергии, что, в свою очередь, приводит к снижению когнитивных способностей.

«Это может привести к атрофии мозга и, в конечном итоге, к болезни Альцгеймера. В заботе о здоровье есть два важных аспекта: выработка токсинов, которую следует избегать путем уменьшения переедания, и вымывание накопившихся токсинов путем очистки. При соблюдении принципов правильного питания и своевременной детоксикации колонии «хороших» бактерий в нашем кишечнике растут, вытесняя патогенную микрофлору. Для этого в рацион стоит добавить квашеные овощи и традиционные азиатские блюда», — приводит «Газета.Ru» слова врача.

5 декабря нутрициолог Евгения Дегтянникова назвала продукты, помогающие повысить уровень гемоглобина в крови. По ее словам, это красное мясо (говядина, баранина) и субпродукты, а также брусника, квашеная капуста, киви и брокколи.

4 декабря диетолог Юлия Чехонина согласилась с мнением американских ученых о том, что миф о необходимости выпивать 2 л воды в день не имеет научного подтверждения. Эксперт отметила, что человеческому организму действительно нужны 2 л жидкости, однако речь идет вовсе не о выпитой воде.

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