Врач рассказал о пользе квашеной капусты и блюд азиатской кухни

Для хорошего пищеварения в рацион стоит включить квашеные овощи и блюда азиатской кухни. Эти продукты способствуют появлению «правильных» бактерий в кишечнике. Об этом 6 декабря сообщил внештатный специалист австрийского центра здоровья Verba Mayr, терапевт Хенниг Сартор.

Эксперт отметил, что кислотность микрофлоры здорового кишечника должна быть выше 7 Ph, иначе в организме вырабатываются цитотоксичные желчные кислоты. Вследствие этого обмен глюкозы в мозге ограничивается, клетки испытывают дефицит энергии, что, в свою очередь, приводит к снижению когнитивных способностей.

«Это может привести к атрофии мозга и, в конечном итоге, к болезни Альцгеймера. В заботе о здоровье есть два важных аспекта: выработка токсинов, которую следует избегать путем уменьшения переедания, и вымывание накопившихся токсинов путем очистки. При соблюдении принципов правильного питания и своевременной детоксикации колонии «хороших» бактерий в нашем кишечнике растут, вытесняя патогенную микрофлору. Для этого в рацион стоит добавить квашеные овощи и традиционные азиатские блюда», — приводит «Газета.Ru» слова врача.

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