Более 100 собак отловили за неделю на улицах Якутска
На территории Якутска за минувшую неделю отловили 112 безнадзорных собак. Об этом директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов рассказал на городской планерке.
По его словам, в помощь пункту передержки животных выделили две дополнительные машины. Также в отлове помогают дворники управ, пишет ИА YakutiaMedia.
Как сообщила директор пункта передержки Екатерина Безрученко, за неделю специалисты кастрировали и стерилизовали 43 животных, вакцинировали — 107. Шесть собак при этом вернули владельцам, еще 15 обрели новый дом, уточняет ИА SakhaNews.
В конце ноября жителей Якутска встревожило распространившееся в соцсетях видео нападения стаи собак на женщину. Инцидент произошел в районе ипподрома. Екатерина Безрученко тогда отмечала, что в этот район была отправлена бригада по отлову.