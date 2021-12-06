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Более 100 собак отловили за неделю на улицах Якутска

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На территории Якутска за минувшую неделю отловили 112 безнадзорных собак. Об этом директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов рассказал на городской планерке.

По его словам, в помощь пункту передержки животных выделили две дополнительные машины. Также в отлове помогают дворники управ, пишет ИА YakutiaMedia.

Как сообщила директор пункта передержки Екатерина Безрученко, за неделю специалисты кастрировали и стерилизовали 43 животных, вакцинировали — 107. Шесть собак при этом вернули владельцам, еще 15 обрели новый дом, уточняет ИА SakhaNews.

В конце ноября жителей Якутска встревожило распространившееся в соцсетях видео нападения стаи собак на женщину. Инцидент произошел в районе ипподрома. Екатерина Безрученко тогда отмечала, что в этот район была отправлена бригада по отлову.

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