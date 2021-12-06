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В ГД прокомментировали предложение Минтруда изменить порядок выплаты пенсий

Депутат Бессараб объяснила предложение Минтруда изменить порядок выплаты пенсий
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в понедельник, 6 декабря, прокомментировала предложение Минтруда изменить порядок оформления и начисления пенсий для двух категорий граждан.

Согласно документу ведомства, на который ранее в этот же день обратили внимание СМИ, речь идет о тех, кто имеет право получить пенсионные накопления всей суммой сразу. В частности, в поправках говорится о тех, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца, а также о тех, у кого трудовой стаж слишком мал, чтобы получить страховую пенсию по старости. Ко второй категории относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

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Инициатива Минтруда, как подчеркнула парламентарий в беседе с «Думой ТВ», прежде всего позволит гражданам, не приходя в отделения Пенсионного фонда России (ПФР), подать соответствующее заявление о получении причитающихся выплат, в том числе единовременной выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению женщинам в возрасте от 55 лет и мужчинам — от 60 лет в дистанционном режиме на портале госуслуг.

Депутат отметила, что речь идет о тех, кто достиг действующего пенсионного возраста или возраста получения негосударственного пенсионного обеспечения так называемой накопительной части пенсии.

«Лица, которые набрали 5% и менее в соотношении со средней пенсией, имеют право на получение единовременной выплаты. Вот как раз за этой выплатой не нужно будет стоять. Можно будет просто отправить заявление на портале «Госуслуги», и ПФР перечислит соответствующие средства», — объяснила она.

Заявление на получение пенсионных накоплений рассматривается в течение пяти дней, после чего гражданин получит уведомление через портал «Госуслуги».

Новый порядок подачи заявления на оформление выплаты начнет действовать с 1 июля.

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