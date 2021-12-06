Двое детей погибли при пожаре в деревянном доме в Красноярском крае

В Енисейском районе Красноярского края при пожаре в деревянном доме погибли двое детей. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Пожар произошел в воскресенье, 5 декабря, в частном доме в поселке Новоназимово. В 16:29 по местному времени (12:29 мск) информация поступила в краевое ГУ МЧС. В 17:28 спасатели локализовали возгорание, в 19:19 была объявлена полная ликвидация. На месте работали девять человек и две единицы техники. Площадь пожара составила 100 кв. м.

По данным СК, в доме проживала семья с тремя детьми в возрасте одного года и восьми месяцев, пяти и десяти лет. Ближе к вечеру мама детей затопила печь и вышла в баню. Возник пожар. Старший мальчик успел покинуть помещение, младших детей спасти не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Позже в МЧС добавили, что причиной возгорания, по предварительным данным, стали игры детей с огнем, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По данным краевой прокуратуры, семья числится неблагополучной и состоит на профилактическом учете. Отец семейства во время пожара находился на работе.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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