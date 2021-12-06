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В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным автомобилем

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Столичная Госавтоинспекция напомнила о санкциях за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

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«Напоминаем, что за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрена ответственность вплоть до лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства 6 декабря.

Отмечается, что после приобретения автомобиля у владельца есть ровно 10 дней, чтобы зарегистрировать машину. Необходимо иметь документ, подтверждающий право собственности/владения автомобилем, паспорт транспортного средства, полис ОСАГО, паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, при его наличии.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.

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