В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным автомобилем
Столичная Госавтоинспекция напомнила о санкциях за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
«Напоминаем, что за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрена ответственность вплоть до лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства 6 декабря.
Отмечается, что после приобретения автомобиля у владельца есть ровно 10 дней, чтобы зарегистрировать машину. Необходимо иметь документ, подтверждающий право собственности/владения автомобилем, паспорт транспортного средства, полис ОСАГО, паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, при его наличии.
12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.