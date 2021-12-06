Суд зарегистрировал против Киркорова 37 дел об уклонении от исполнения наказания
Суд в Москве 6 декабря зарегистрировал 37 дел против российского певца Филиппа Киркорова по статье КоАП РФ 20.25. («Уклонение от административного наказания»).
«Информация по судебному делу: Привлекаемое лицо Киркоров Ф.Б», — следует из данных, опубликованных на сайте суда.
Указанная статья касается в том числе и неуплаты в срок административного штрафа.
Наказание по ней предусматривает административный штраф в двукратном размере от неуплаченного, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.
Ранее, 17 ноября, Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
8 июня Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. Некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.