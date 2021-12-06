Прямой эфир
Мир
Премьер-министр Японии заявил о стремлении к развитию отношений с Россией
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
Минтруд предложил изменить порядок выплаты пенсий в России
Мир
Индия и Россия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству
Экономика
Центробанк определит сумму компенсации жертвам банковских мошенников
Общество
В Росавиации рассказали о проверке в Магадане после обледенения самолета S7
Общество
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности
Общество
Задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева могут депортировать из РФ
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем
Мир
CNN заявил о готовности США бойкотировать Олимпиаду в Пекине на неделе

Суд зарегистрировал против Киркорова 37 дел об уклонении от исполнения наказания

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Москве 6 декабря зарегистрировал 37 дел против российского певца Филиппа Киркорова по статье КоАП РФ 20.25. («Уклонение от административного наказания»).

«Информация по судебному делу: Привлекаемое лицо Киркоров Ф.Б», — следует из данных, опубликованных на сайте суда.

Указанная статья касается в том числе и неуплаты в срок административного штрафа.

Наказание по ней предусматривает административный штраф в двукратном размере от неуплаченного, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Ранее, 17 ноября, Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

8 июня Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. Некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021