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Волонтеры поддержали инициативу по страхованию добровольцев

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Закрепление страхования жизни и здоровья добровольцев на законодательном уровне будет верным решением. Об этом 6 декабря заявил журналистам руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

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«Для волонтеров молодежки, которые работали в зонах ЧС, «Народный фронт» брал эти вопросы на себя. Мы в каждом случае делали для них страховку и опыт показывает, что проявлять заботу о добровольцах правильно и человечно по отношению и к самими волонтерам, и к их родным и близким. Поэтому закрепление страхования жизни и здоровья добровольцев на законодательном уровне — абсолютно верное решение», — сказал он.

Председатель Российского Красного Креста, в свою очередь, отметил, что обязательное страхование волонтеров обеспечит их безопасность.

«Закон об обязательном страховании волонтеров, которые могут пострадать в ходе своей деятельности, обеспечит их безопасность и поможет некоммерческим организациям в привлечении большего количества добровольцев. Это станет показателем того, насколько деятельность волонтеров необходима людям и как сильно она ценится в обществе», — отметил он.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе» заявил, что поддержит любые инициативы в пользу волонтеров, в том числе по их добровольному страхованию. Он добавил, что труд волонтеров благороден по своей сути, всегда нужен и востребован. С каждым годом волонтерское движение становится всё более мощной силой, указал глава государства.

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