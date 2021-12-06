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НМГ представила результаты работы клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа»

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Национальная Медиа Группа подводит итоги работы клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» – объединения участников медиаотрасли для популяризации и продвижения социально значимого контента. Клуб создан в апреле 2021 года при стратегическом партнерстве НМГ.

Благодаря совместной работе НМГ и клуба удалось реализовать:

  • бесплатные мастер-классы по продюсированию социально значимого контента на базе школы кино и ТВ «Индустрия», где в качестве спикеров выступили ведущие эксперты медиаиндустрии – продюсеры телесериала «Родком», фильма «Доктор Лиза», сериала «Трудные подростки», а также международные эксперты из WaterBear Network, Netflix, Warner Media, Discovery. Мастер-классы посетило более 500 человек;
  • исследование о востребованности социально значимого контента у россиян. Каждый второй респондент, по данным исследования, после просмотра киноконтента задумывается о социальных проблемах и испытывает желание что-то изменить в своей жизни. Особенно восприимчива к влиянию искусства молодежь. Почти 70% участников опроса в возрасте до 24 лет отметили, что фильмы побуждали их пересматривать взгляды и принимать важные решения;
  • карту социально значимого контента в России на основе опроса более 100 экспертов медиаиндустрии.

Также благодаря деятельности клуба в этом году социально значимый контент стал темой отдельных сессий Российской Креативной Недели, Key Buyers Event и Каннского Кинофестиваля. Клуб поддержал проведение фестиваля социального кино «Лампа» и инициировал импакт-номинацию для медиа в рамках премии «Визионеры».

Национальная Медиа Группа выпустила Манифест, в котором заявил, что основой социальной ответственности Национальной Медиа Группы станет лидерство в создании и продвижении контента, влияющего на позитивные социальные изменения.

Следуя целям, заявленным в манифесте:

  • компании Холдинга создают развлекательные проекты с важными социальными смыслами и интегрируют в них инструменты реальной поддержки. Например, перед началом каждой серии третьего сезона популярного сериала «Трудные подростки» на more.tv интегрирован пэкшот с QR-кодом, ведущим на специально созданный для подростков чат-бот. В боте размещены статьи по темам, волнующим подростков, а также есть раздел «Нужна помощь», где размещена полезная информация – контакты НКО и других служб профессиональной поддержки. Всего за полтора месяца с начала работы чат-бота его пользователями стали более 10 тысяч подростков; более 5 тысяч воспользовались опцией «нужна помощь»;
  • на онлайн-сервисе more.tv появилась специальная подборка социально значимого контента;
  • социально-значимые проекты вошли в число участников и победителей Питч Лаба СТС.

3 декабря о своем присоединении к инициативам НМГ и клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» объявил также Медиа Альянс, который отвечает за трансляцию 15 зарубежных телеканалов в России. До конца следующего года Медиа Альянс планирует показать в эфире телеканалов минимум 400 часов социально значимого контента и провести не менее 4 социально значимых кампаний.

«Что особенно важно, за этот год нам удалось создать комьюнити профессионалов, заинтересованных в создании и продвижении социально значимых сообщений средствами медиаиндустрии. Сегодня в клубе порядка 40 участников, уверена, что в следующем году нас станет еще больше», – отметила Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

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