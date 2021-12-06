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Путин поздравил жителей Тулы с 80-летием обороны города в ВОВ

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Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тулы и Тульской области с 80-летием успешного завершения обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны, отметив, что это во многом предопределило исход битвы за Москву. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Оборона Тулы позволила сковать мощные силы противника и во многом предопределила победный итог Битвы за Москву», — говорится в поздравлении главы государства.

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В поздравлении Путин подчеркнул роль Красной Армии, тульского рабочего полка, а также участников истребительных батальонов в успешном завершении обороны.

Он пожелал жителям Тулы и Тульской области здоровья и всего наилучшего.

«Мы всегда будем чтить этот великий подвиг. Хранить память обо всех, кто сражался за Родину, приумножать традиции патриотизма и сплоченности. И, конечно, в этот торжественный день - самые теплые слова признания и уважения в адрес наших дорогих ветеранов», — говорится в телеграмме.

6 декабря 1941 года развернулось контрнаступление сил Западного фронта, началась Тульская наступательная операция, которая продолжалась до 16 декабря.

На следующий день после начала контрнаступления Красной армии, 7 декабря, части вермахта предприняли последнюю попытку прорваться в Тулу, не увенчавшуюся успехом.

Тульская оборонительная операция помогла стабилизировать фронт на южных подступах к Москве. План германских вооруженных сил захватить Тулу и превратить ее в плацдарм для удара по столице СССР не был реализован.

7 декабря 1976 года указом Президиума Верховного Совета СССР Туле было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».

В текущем, 2021 году, в честь 80-й годовщины Тульской оборонительной операции и 45-летия присвоения почетного звания «Город-герой» губернатором Тульской области Алексеем Дюминым была учреждена памятная медаль, которой удостоились 11 тыс. участников обороны Тулы.

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