WSJ уличила Байдена в невыполнении предвыборного обещания

Президент США Джо Байден пришел к власти, пообещав «жестко» выступить против российского лидера Владимира Путина, однако на деле его действия оказались достаточно слабыми. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal от 5 декабря.

По мнению авторов материала, действующий глава Белого дома не способен проявлять силу в отношении к оппонентам, в связи с чем лидеры РФ, Китая и Ирана перестали воспринимать президента Соединенных Штатов всерьез.

«Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода «Северный поток – 2» из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США. Повышение мировых цен на энергоносители расширяет возможности Путина и Ирана», — говорится в статье.

Кроме того, журналисты выразили сожаление в связи с нежеланием Байдена наращивать продажи оружия Украине, а также из-за решения обсудить с президентом РФ основные вопросы внешнеполитической повестки. В материале указывается, что из-за прошлого диалога глав двух государств Москва стала более «агрессивной».

Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, созвон запланирован на вечер, президенты сами определят необходимое для разговора время.

4 декабря Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины, и добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».

За день до этого помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что одной из тем предстоящих переговоров президентов станет ситуация на Украине. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы Ирана, Сирии и Ливии. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

Последний раз Путин и Байден виделись 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.

В ходе саммита России и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем сообщалось, что страны с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.