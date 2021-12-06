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В Петербурге побит рекорд минимальной температуры 1893 года

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В Санкт-Петербурге был установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

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«Морозы в Северной столице опустились до отметки -20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже (городского рекорда минимальной температуры воздуха — Ред.)», — сообщи Леус.

Схожих морозов в Санкт-Петербурге не наблюдалось с 1893 года, пишет «Газета.Ru».

«В XXI веке рекорды холода в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды! Последний раз это было более 6 лет назад — 14 июля 2015 года, а до этого 3 января 2002 года», — отметил синоптик.

6 декабря метеорологи рассказали о причинах аномально холодной зимы. По словам специалистов, причиной тому является глобальное потепление. При этом они отметили, что еще 50 лет назад количество стихийных явлений на Земле было в пять раз меньше, чем сейчас. В Европейском погодном центре добавили, что наступившая зима станет одной из самых суровых за последние 30 лет.

5 декабря руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что суровая погода с морозами до 20–29 градусов придет в Вологодскую, Ивановскую, Кировскую, Ленинградскую, Мурманскую, Ярославскую области, а также в Карелию и Пермский край.

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