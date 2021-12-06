Скончался журналист Василий Быков

В Москве умер журналист Василий Быков, главный редактор Royal Cheese, эксперт в сфере гастрономии. Об этом сообщили его друзья на странице в Facebook 6 декабря.

«Знал его почти 20 лет, и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах», — написал Александр Пигарев.

Причины смерти журналиста не уточняются.

«Вася, ты был невероятный кладезь легенд гастрономической жизни. Покойся с миром. Буду скучать по твоему острому глазу», — написала Наталия Сафронова.

Быков освещал жизнь баров и ресторанов Москвы.