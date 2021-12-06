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В Измайловском кремле состоится новогоднее шоу «В гостях у сказки»

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Продюсерский центр «Дилявер» и «Кремль в Измайлово» приглашают детей и взрослых окунуться в волшебную атмосферу сказки.

29, 30 декабря 2021 года и с 2 по 6 января 2022 года на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве будет проходить новогоднее уличное театрализованное представление «В гостях у сказки».

На центральной площади русского подворья «Кремль в Измайлово» развернется настоящий семейный праздник, где зрители попадут в сказочную атмосферу с любимыми персонажами, веселыми песнями, хороводами и новогодней красавицей елкой. Неожиданные события перенесут в мир новой, еще никому неизвестной сказки-путаницы…

Зимой жизнь в лесу затихает, но уж вовсе не останавливается. Особенно в сказочном лесу! Все спешат, бегут, сталкиваются, путаются — настоящая кутерьма, неразбериха, суматоха! Ну просто новогодний переполох! Все птицы, звери и сказочные герои заняты своим делом: Кукушка разносит самые последние новости и ждет наступления Нового года, сверяя время по единственным в лесу кукушечным часам, Дед Мороз готовит подарки для ребятишек, Иван решает ребусы, ну а что же задумала коварная Баба-яга?

Всё это можно будет узнать, посетив увлекательное представление «В гостях у сказки». Зрителей ждет полное погружение в сказку, много-много интерактива с детьми и взрослыми, а также замечательное новогоднее настроение.

Мероприятие на открытом воздухе – еще и отличный способ пополнить семейный фотоальбом яркими кадрами. Встречайте главный праздник страны не только в домашней обстановке, но и вместе с нами, в окружении волшебной зимней и сказочной атмосферы!

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