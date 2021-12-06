Банк России определит объем компенсации жертвам мошенников

Банк России предложил обязать банки возвращать деньги жертвам мошенников. Об этом 6 декабря сообщило издание РБК со ссылкой на соответствующую инициативу регулятора.

Среди предложений, которые Банк России разослал участникам рынка и подлинность которых подтвердили РБК три источника на финансовом рынке, а также представители Росбанка и Альфа-банка, значится введение упрощенного порядка возврата денежных средств пострадавшим от действий мошенников в размере суммы, которую определит ЦБ.

«Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии», — говорится в материале.

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров ранее заявлял о намерении повысить качество «антифрод-процедур», направленных на борьбу с мошенничеством. По информации РБК, это также будет связано с суммой возврата, которую придется вернуть клиенту банка.

«Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер», — написало издание.

Отмечается, что к низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от Банка России о мошеннических транзакциях.

На минувшей неделе Уваров сообщил о планах усовершенствовать механизм возврата. По данным Банка России, в прошлом квартале объем средств, украденных киберпреступниками, вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил свыше 3,2 млрд рублей. При этом доля возвращенных средств от всего объема похищенного, напротив, резко снизилась на 5,4 процентного пункта, до 7,7%.

С 1 декабря сайты мошенников, псевдокредитных организаций, финансовых пирамид и фишинговых ресурсов могут блокировать во внесудебном порядке по инициативе Центробанка. С обозначенной даты вступил в силу закон, согласно которому мошеннический сайт блокируется в течение нескольких дней после направленного в Генпрокуратуру уведомления от лица председателя Банка России и его заместителей о распространении в интернете незаконной информации финансового характера.

В октябре директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил, что финансовые мошенники часто снимают офисы в деловых центрах, имитируя легальную работу, при этом они прорабатывают индивидуальные способы обмана людей с крупным капиталом. Он отметил, что в среднем мошенникам удается при помощи подобных способов изъять у жертвы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.