Умер музыкант группы «Сплин» Олег Эмиров

Умер российский композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров. Ему был 51 год. Об этом сообщила пресс-служба коллектива «Колибри».

Эмиров умер 5 декабря. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ», — говорится в сообщении группы на странице в Facebook.

Олег Эмиров родился 8 сентября 1971 года в Ленинграде. В 1988 году он окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова.

В 1999 году стал аранжировщиком и саунд-продюсером телеканала НТВ.

Он написал музыку к десяткам передач, в числе которых «Намедни», «Программа максимум», «Школа злословия», «Большой брат». Кроме того, им было создано звуковое оформление каналов ТНТ, ТВ Центр, а также украинских К1 и К2.

Эмиров участвовал в создании альбома «Резонанс. Часть 1» группы Сплин, а также «Выше осени» и «Журнал живого» Tequilajazzz.