Умер хореограф сборной России по фигурному катанию Александр Матвеев

Хореограф сборной СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев скончался в возрасте 76 лет. Об этом 6 декабря сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Матвеев умер 3 декабря. Причины смерти не уточняются.

«Высокопрофессиональный, интеллигентный, отдававший себя полностью делу, работе, хореограф, педагог, наставник. Александр Васильевич Матвеев внес значительный вклад в развитие парного катания в Санкт-Петербурге, воспитал поколение достойных учеников. ФФККР выражает соболезнования родным, близким, коллегам Александра Васильевича. Для отечественного фигурного катания его уход — большая потеря», — говорится на сайте организации.

Прощание с хореографом пройдет 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Матвеев, в прошлом солист балета Кировского театра, на протяжении долгого времени работал хореографом в фигурном катании со всеми парами тренера Тамары Москвиной. Вместе с тренером Олегом Васильевым он готовил олимпийских чемпионов Максима Маринина и Татьяну Тотьмянину.