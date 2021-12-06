Жители села в ЕАО оказались отрезаны от внешнего мира из-за снегопада

Жители села Воскресеновка в ЕАО оказались в снежном плену из-за заносов на дороге. По их словам, почти неделю в магазины не завозят хлеб, они не могут выбраться в больницу или по другим срочным делам в Биробиджан.

Как пишет ИА EAOMedia, жители обращалась в администрацию Ленинского района, на расчистку дороги пустили грейдер, но этого оказалось недостаточно. От администрации губернатора ответа пока получить не удалось.

ЕАО оказалась под действием снежного циклона в начале декабря. Из-за сильного снега и плохой видимости ограничивали движение пассажирского транспорта на участке Хабаровск — Биробиджан — Облучье федеральной автомобильной дороги «Амур».