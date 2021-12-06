Индия и Россия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству

Индия подписала с Россией ряд соглашений, контрактов и протоколов о стрелковом оружии и военном сотрудничестве. Об этом сообщил 6 декабря на своей странице в Twitter министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

«Рад, что подписан ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере», — написал он.

При этом он добавил, что Индия ценит поддержку России. Кроме того, Сингх выразил надежду на результативное сотрудничество.

«Мы надеемся, что наше сотрудничество принесет мир, процветание и стабильность всему региону», — сказал он.

Ранее 6 декабря глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар рассказал об углублении связей с российским Дальним Востоком. Кроме того, Субраманьям Джайшанкар сообщил, что для анализа расширения двусторонней торговли по морскому пути Индия заказала технико-экономическое обоснование Восточного морского коридора, который свяжет индийский город Ченнаи с российским портом Владивосток, и оно уже близится к завершению.

4 декабря посол России в Индии Николай Кудашев рассказал «Известиям», что речь может идти о контрактах на поставку в Индию и организацию лицензионного производства там автоматов АК203 и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С».