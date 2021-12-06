FT сообщила о недоверии Евросоюза к данным США о планах «вторжения» на Украину

Соединенные Штаты потратили с помощью дипломатического взаимодействия, подкрепленного данными разведки, убедили страны Евросоюза (ЕС) в якобы готовящемся вторжении России на Украину. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, США пришлось раскрыть большой объем разведывательных данных, чтобы убедить союзников. При этом ряд стран ЕС с недоверием отнесся к предупреждениям Вашингтона.

«Многие союзники не были уверены, что происходит нечто серьезное. Мы были удивлены этим пробелом [в данных разведки]. Как и почему США видели то, чего не видели мы?» — приводит газета слова неназванного европейского чиновника.

США поделились данными разведки в ноябре перед встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО, пишет «Газета.Ru».

5 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о сразу двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».