Опубликовано видео с места пожара в колонии под Новгородом
Опубликованы кадры с места пожара в исправительной колонии №4 в Новгородской области, где погиб заключенный. Видео есть распоряжении «Известий».
О пожаре в колонии стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что огонь возник на первом этаже. В настоящее время пожар ликвидирован.
В результате пожара один человек погиб, четверо госпитализированы. 30 человек эвакуировали.
По предварительным данным, пожар в исправительной колонии №4 в Новгородской области произошел из-за возгорания матрасов в штрафном изоляторе.