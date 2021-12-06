Жителей Колымы предупредили о сильном снегопаде и метели

В Магаданской области днем 7 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильный снегопад и шквалистый ветер.

В Ольском, а также на побережье Северо-Эвенского и Омсукчанского городских округов ветер при порывах будет достигать 22 м/с. Сильный снег прогнозируется в этот же день в Магадане и местами в Ольском городском округе, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на ПСЦ Магаданской области.

6 декабря в Анадыре отменили городские автобусы из-за сильного ветра, снежных заносов и плохой видимости. Развозить жителей села Тавайваам к месту жительства будут на спецтехнике с поисково-спасательной группой и пожарными.