Соцсеть Трампа привлекла инвестиции на $1 млрд

Соцсеть, которую создает Дональд Трамп, привлекла инвестиции на более чем миллиард долларов, передает телеканал «Известия». В этой связи бывший президент США заявил, что теперь цензура и политическая дискриминация в стране должны закончиться. Ведь миллиард долларов посылает важный сигнал большим технологиям. Создать свою соцсеть Трамп решил после блокировки в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ожидается, что новую интернет-платформу запустят в первом квартале 2022 года.

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