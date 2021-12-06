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Задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева могут депортировать из РФ

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Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева могут депортировать из России. По данным «Известий», на него составлен административный протокол по ст 18.8 (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

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В понедельник, 6 декабря, дело в отношении бойца рассмотрит суд.

Чоршанбиева задержали 3 декабря за опасное вождение. Спортсмен опубликовал видео одной из своих поездок в социальной сети — на кадрах блогер за рулем Toyota Camry едет по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения.

По данным полиции, у бойца не было водительского удостоверения, действующего на территории России. Полиции он предъявил документ, не имеющий юридической силы. Также у нарушителя не оказалось полиса ОСАГО.

Позже в тот же день блогер записал видеообращение, в котором заявил, что находится на свободе и едет домой, а данные о задержании якобы устарели.

4 декабря боец ММА Александр Шлеменко назвал снятый на камеру заезд Чоршанбиева в Лефортовском тоннеле неумным поступком. Он подчеркнул, что главное, чтобы водитель был трезвым, потому что самое опасное на дорогах — это пьяные за рулем. По его словам, в последнее время появилось много людей, которые себя за рулем снимают, выкладывают это, подавая плохой пример молодежи.

До этого, 22 августа, Чоршанбиев стал участником ДТП в Казани. Тогда боец ММА на арендованной машине врезался в столб на улице Вахитова. Уточнялось, что спорстмена подрезала другая машина, пишет «Спорт-Экспресс».

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