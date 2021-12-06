Задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева могут депортировать из РФ

Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева могут депортировать из России. По данным «Известий», на него составлен административный протокол по ст 18.8 (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

В понедельник, 6 декабря, дело в отношении бойца рассмотрит суд.

Чоршанбиева задержали 3 декабря за опасное вождение. Спортсмен опубликовал видео одной из своих поездок в социальной сети — на кадрах блогер за рулем Toyota Camry едет по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения.

По данным полиции, у бойца не было водительского удостоверения, действующего на территории России. Полиции он предъявил документ, не имеющий юридической силы. Также у нарушителя не оказалось полиса ОСАГО.

Позже в тот же день блогер записал видеообращение, в котором заявил, что находится на свободе и едет домой, а данные о задержании якобы устарели.

4 декабря боец ММА Александр Шлеменко назвал снятый на камеру заезд Чоршанбиева в Лефортовском тоннеле неумным поступком. Он подчеркнул, что главное, чтобы водитель был трезвым, потому что самое опасное на дорогах — это пьяные за рулем. По его словам, в последнее время появилось много людей, которые себя за рулем снимают, выкладывают это, подавая плохой пример молодежи.

До этого, 22 августа, Чоршанбиев стал участником ДТП в Казани. Тогда боец ММА на арендованной машине врезался в столб на улице Вахитова. Уточнялось, что спорстмена подрезала другая машина, пишет «Спорт-Экспресс».