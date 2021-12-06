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Премьер-министр Японии заявил о стремлении к развитию отношений с Россией

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида 6 декабря заявил, что страна будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией.

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«С Россией мы будем стремиться к всестороннему развитию отношений в рамках нашей позиции — решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — заявил Кисида во время выступления на сессии парламента.

Он отметил, что с другими странами правительство Японии намерено продвигать твердую дипломатию, направленную на мир и стабильность в регионе.

Ранее, 1 декабря, Кисида заявил, что проблему мирного договора с Россией не надо передавать следующим поколениям. Глава японского кабмина выразил сожаление, что вопрос о южных Курильских островах (в Японии их называют Северными территориями) до сих пор не решен и мирный договор с РФ не подписан.

Ранее, 25 ноября, новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам главы японской дипломатии, он придает большое значение отношениями России и Японии.

12 ноября Хаяси напомнил о намерении Японии решить вопрос принадлежности четырех Курильских островов, а также заключить мирный договор с Россией.

10 ноября Кисида заявил о твердой политике в отношении России и Китая. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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