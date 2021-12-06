Делом о смертельном ДТП на Камчатке заинтересовалась прокуратура

Прокуратура города Елизово на Камчатке взяла на контроль расследование дела о гибели 17-летней пассажирки такси. Его возбудили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Одновременно прокуратура организовала проверку соблюдения закона о безопасности дорожного движения и даст оценку деятельности органов местного самоуправления по организации расчистки дороги, и коммунальных служб по исполнению обязанностей.

ИА KamchatkaMedia уточняет, что ДТП произошло вечером 4 декабря на 5-м км автодороги Елизово – Паратунка. Водитель такси, автомобиля автомобиляToyota Prius, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фонарный столб. В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка авто.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль Lamborghini протаранил такси Kia. При этом у Lamborghini слетели колеса от удара, что может свидетельствовать о высокой скорости иномарки в момент встречи с препятствием.