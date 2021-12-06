В МИЦ «Известия» проходит форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в понедельник, 6 декабря, проходит пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению Международного форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0.
В форуме приминают участие лауреаты Нобелевской премии, премии Вольфа, Филдсовской премии и других престижных научных наград. Спикерами также выступают футурологи, представители власти и инновационного бизнеса, топ-менеджеры российских и международных корпораций. Ведущие ученые с мировым именем рассматривают научные открытия и тренды, которые сегодня становятся основой для будущего технологического развития рынков, отраслей и различных сфер нашей жизни. Форум состоится 7 декабря в гибридном формате — офлайн в Инновационном центре «Сколково» и онлайн на сайте openinnovations.ru.
Спикеры:
- Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ);
- Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы;
- Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures (группа ВЭБ.РФ);
- Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира (2007), председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата, заслуженный профессор Института конвергенции науки и технологии Национального университета Инчхон (Республика Корея);
- Роджер Мартин, заслуженный профессор Школы менеджмента Ротмана Торонтского университета (Канада);
- Мартин Ривз, управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group, директор Института Брюса Хендерсона (США).