Названа возможная причина пожара в исправительной колонии под Новгородом

По предварительным данным, пожар в исправительной колонии №4 в Новгородской области произошел из-за возгорания матрасов в штрафном изоляторе. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает РЕН ТВ.

В результате пожара, один человек погиб, четверо госпитализированы.

На место выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняет ТАСС.

О пожаре в колонии стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что огонь возник на первом этаже. В настоящее время пожар ликвидирован. Из-за пожара было эвакуировано 30 человек.