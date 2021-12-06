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Компания из Дании просит в аренду остров на Курилах

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На Сахалине в ближайшее время могут запустить два проекта, связанные с производством водорода. Один из них — датской компании Copenhagen Infrastructure Partners. Подробности рассказал губернатор Валерий Лимаренко в интервью изданию РБК.

Глава региона пояснил, что датчане планируют производить каждый год за счет энергии ветра 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода и продавать это в Японию. Для этого компания собирается арендовать остров Шумшу. Он не относится к числу «спорных островов», поэтому проблем во взаимодействии возникнуть не должно, пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на губернатора.

На этом острове, отметил Лимаренко, лучше ветер для строительства генерации. Инвестор просит предоставить ему землю под изыскания. Вложения в этот проект могут составить от $2 млрд до $2,5 млрд.

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