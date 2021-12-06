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В Аргентине выявили первый случай заболевания штаммом «Омикрон»

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Министерство здравоохранения Аргентины в воскресенье, 5 декабря, сообщило о первом подтвержденном случае заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон» в стране.

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«5 декабря Национальная контрольная лаборатория подтвердила первый случай заражения штаммом «Омикрон» в Аргентине у путешественника, следовавшего из ЮАР», — говорится в сообщении на сайте минздрава.

Как отметили в ведомстве, гражданин Аргентины возвращался из ЮАР через Соединенные Штаты и въехал в страну 30 ноября. Оба теста, которые он сделал до вылета и по прилете, показали отрицательный результат. Однако результат повторного теста был положительным. В минздраве подчеркнули, что путешественник после прилета в республику находился на обязательном карантине, также он был полностью привит от коронавирусной инфекции и течение болезни проходит бессимптомно.

Согласно последним данным ВОЗ в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

1 декабря врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются сухой кашель, лихорадка и ночная потливость.

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